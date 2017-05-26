أمن جدة يضبط أحد أعضاء شركة الـ«15 مليون ريال» الوهمية - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على أحد أعضاء الشركة الوهمية التي تديرها مواطنة وزوجها اليمني، واستولت على 15 مليون ريال عن طريق الاحتيال على 30 شخصاً بجدة.

وكشفت مصادر أن المقبوض عليه مقيم لبناني، وتم إيداعه السجن، في حين تواصل الأجهزة الأمنية البحث عن بقية أعضاء الشركة.

يذكر أن الأجهزة الأمنية تحقق في قضية الاحتيال التي قامت بها الشركة من خلال إيهام الضحايا بأنهم سيحصلون على أرباح شهرية تصل إلى 325 ألف ريال للمستثمر، و25 ألف ريال للوسيط.