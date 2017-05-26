وزير التعليم يعلن موعد القبول بالجامعات - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

أكد وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، أن الوزارة ستعلن موعد القبول بالجامعات وعدد المقاعد المخصصة خلال شهر رمضان المبارك، ولازالت الوزارة تناقش الخطة مع الجامعات.

وتسعي الوزارة إلى خفض المقاعد المعتمدة لقبول الطلاب والطالبات بالجامعات للعام القادم 1438/ 1439هـ وزيادة المقاعد في الكليات التقنية، لتوجيه خريجي وخريجات المرحلة الثانوية إلى مسارات تخدم سوق العمل، ولخفض التضخم في أعداد خريجي وخريجات الجامعات، وفق «عكاظ».

يذكر أن عدد خريجي وخريجات المرحلة الثانوية لهذا العام بلغ أكثر من 300 ألف طالب وطالبة، فيما هناك 28 جامعة في المملكة، أعلن عدد منها عن موعد التسجيل والقبول للعام الدراسي القادم 1438/ 1439هـ.