بالصور.. سويسريان يُعيدان الحياة لأحداث 11 سبتمبر - صحيفة صدى الالكترونية

وكالات(صدى):

أعاد الفنانان السويسريان كورتس وأدريان سونديرجر، إحياء الصور الفوتوغرافية التاريخية المهمة من خلال تصاميم ثلاثية الأبعاد.

ومن المتوقع، أن يضمّ معرض” فوتو لندن ” هذا الأسبوع أعمال الثنائي التي تعيد إحياء أهم الأحداث العالمية، ومن ضمنها، مشهد أول خطوة للإنسان على القمر والمستوحاة من صورة ادوين ألدرن في العام 1969، ومشهد اصطدام باريس كونكورد التي صورها توشيهيكو ساتو في العام 2000.

ولا تقتصر أعمال الثنائي سونديرجر على إعادة احياء الأحداث التاريخية فحسب، بل توثق الأدوات والمكونات، كالصمغ، والخشب، والقطن، والصوف، التي اُستخدمت للوصول الى المنتج النهائي، وخلق مشهد يمزج بين الحاضر والماضي.

وينصح كورتيس المشاهدين بـ ” عدم الوثوق بالصور “، قائلاً: “قبل اختراع الصور الرقمية، كانت إعادة تمثيل المشاهد بطريقة مباشرة الطريقة الأمثل لتوضيح الصورة المعنية”.

والجدير بالذكر، أنّ الثنائي بدأ المشروع في العام 2012 كمزحة لملء أوقات الفراغ، وأعادا إحياء الصور الأغلى ثمناً في العالم.

وتُعرض 9 أعمال من أصل 50، في استوديو “فوتو لندن” في دبي. وستجمع الصور في كتاب سيُنشر في العام 2018.