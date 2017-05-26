أمين عام الأمم المتحدة للأمة الإسلامية: رمضان مبارك - صحيفة صدى الالكترونية

قدم أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، التهنئة للأمة الإسلامية بحلول شهر رمضان الكريم، معربا عن أنه وقت مبارك تعترى النفوس فيه مشاعر الرحمة والتسامح، وأن الإسلام يحث على الارتقاء بالقيم المشتركة وتبادل التعارف والتحاور والنهوض بالعدالة الاجتماعية.

وخلال مقطع فيديو نشره حساب الأمم المتحدة الرسمى على تويتر قال : ” أبعث بأحر التهاني فيما يبدأ المسلمون بأنحاء العالم شهر رمضان المبارك، إنه فعلا وقت مبارك تعترى النفوس فيه مشاعر الرحمة والتسامح وفرصة تغتنم من أجل التفكير والتجديد “.

كل عام وأنتم بخير بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك ” أضم صوتي إلى كل من يؤدي شعائر رمضان لأدعو إلى السلام والرحمة وإنهاء المعاناة البشرية “

وأضاف جوتيريش: ” الإسلام يحث على الارتقاء بالقيم المشتركة وتبادل التعارف والتحاور والنهوض بالعدالة الاجتماعية والسلام ” ، متابعاً: ” فى هذا الوقت تخالجنى أيضا مشاعر الحزن العميق على من يؤدون شعائر رمضان وهم يعيشون فى خضم النزاعات والمآسى، مشاعر السلام والرحمة يجب ألا تغيب عن أذهاننا خلال شهر رمضان وكل يوم “.

وأردف جوتيريش، خلال هذا الشهر وكما فعلت فى الماضى، سأقوم بزيارة بلد مسلم لأبدى تضامنى مع المحتاجين، وأضم صوتى إلى صوت كل من يؤدى شعائر رمضان لأدعو إلى السلام والرحمة وإلى إنهاء المعاناة البشرية.

وختاماً قال : ” دعونا نحيى روح الإسلام بالعمل من أجل عالم تسوده الكرامة والسلامة والمساواة لجميع النساء والرجال، لنستلهم معانى هذا الشهر المعظم ونسعى جاهدين إلى بناء عالم يسوده السلام، رمضان مبارك “.