بالصور.. نائب أمير مكة يتفقد إنجاز 78 % من مشروع الكورنيش و30 % من القطار - صحيفة صدى الالكترونية

تفقد سمو الأمير عبدالله بن بندر نائب أمير منطقة مكة المكرمة، أمس الخميس ، مواقع العمل بمشروعي «تطوير الواجهة البحرية»و«مترو جدة» لمتابعة سير الأعمال بكلا المشروعين.

وزار سموه موقع مشروع تطوير الواجهة البحرية في مرحلتيه الرابعة والخامسة، الذي تجاوزت نسبة تنفيذه 78% ويتوقع أن ينتهي العمل فيه أكتوبر القادم.

وميدانياً تفقد الأمير مراحل العمل في المشروع الذي يمتد من ميدان النورس إلى شارع جبير بن الحارث، بمساحة إجمالية تقدر بنحو 727.281 متر مربع، في حين يبلغ طول المشروع في المرحلتين 4.2 كم، مع مساحات إضافية في المشروع بمقدار 350 ألف متر مربع، ويبلغ إجمالي مساحة المسطحات الخضراء نحو 275 ألف متر مربع، وتشمل أعمال البنية التحتية للمنطقة شبكة صرف صحي، تصريف مياه أمطار، شبكة وخزانات ري، شبكة مياه شرب، كهرباء، واتصالات، إضافة إلى ممشى بحري بطول 4634 متراً طوليًا، و3 شواطئ للسباحة وتتضمن أعمال تطوير الواجهة البحرية ساحة تقدر مساحتها بـ53 ألف متر مربع، تتسع لأكثر من 12 ألف شخص، و17 ساحة عامة، و12 نافورة، و5 أبراج مراقبة للشواطئ، و5 مباني مرشات لخدمة مرتادي مناطق السباحة، إلى جانب التاكسي البحري في «مارينا» مخصص للقوارب، وإنشاء ملاعب، ومجسمات جمالية، وجسر مشاة حديدي معلق يربط بين الكورنيش وشارع الأمير فيصل بن فهد، يعد أطول جسر مشاة في المملكة بطول 650 مترا، ورصيف بحري لصيد الأسماك بطول 125 مترا داخل البحر، وغرفة اتصالات وتحكم تخدم جميع مراحل تطوير الكورنيش، ومواقف سيارات تتسع لنحو 1600 سيارة.

وتوجه بعدها لمقر شركة مترو جدة، وتجول في معرض المشاريع واستمع إلى شرح عن المشروع الذي تم الانتهاء من التصاميم الهندسية والمعمارية الخاصة بمشروع النقل العام بمحافظة جدة بنسبة 30%، وتشمل قطارات المترو، والتاكسي البحري، وترام الكورنيش، وشبكة الحافلات، وجسر أبحر المعلق الذي يمر به أحد مسارات خطوط المترو، إلى جانب تحديد مواقع لمحطات مميزة تسهم في تطوير وتنمية الأحياء الموجودة بها.