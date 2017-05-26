النقد السعودي: نحرص على تحقيق المنافسة في قطاع التأمين ولن نوحد الأسعار - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» ألا نية لديها لتوحيد أسعار التأمين، وذلك رغبة منها في تحقيق المنافسة بين الشركات لتقديم الأفضل للعملاء، معربة عن أملها في أن تكون الأسعار مقبولة، من خلال ارتفاع الإقبال على التأمين بكل أنواعه.

وقال «هشام طاشكندي» المدير العام للإدارة العامة للرقابة على شركات التأمين في مؤسسة النقد أن المؤسسة حريصة على وقف حالات الحوادث المفتعلة في سوق تأمين المركبات، والتي تتسبب في إحداث خسائر كبيرة على الشركات.

كما أشار إلى أن المؤسسة تعمل على مراجعة الإجراءات المعمول بها، للتأكيد على عدم مساواة العميل الملتزم بالمتهور.