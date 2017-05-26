بالفيديو.. طرق حفر أنفاق المترو - صحيفة صدى الالكترونية

تعد قطارات المترو أحد وسائل النقل التي تعكس أحد مظاهر الحياة الحديثة، بل وأصبحت مرفقاً حيوياً هاماً في الكثير من مدن العالم نظرا لكونها موفرة للوقت حيث تبتعد عن زحام الشوارع الخانق في كثير من الأحيان خاصة بالمدن و العواصم الكبرى، حيث تسلك قطارات المترو أنفاقا تحت الأرض، إذن فكيف يتم حفر الأنفاق وإعدادها ؟

هناك طريقتان لحفر الأنفاق، واحدة قديمة تسمى ” القطع والتغطية “ نجدها في تلك الأنظمة القديمة الموجودة في مدينة نيويورك وتورونتو بكندا، والطريقة الأحدث تسمى ” التجاويف العميقة “.

القطع والتغطية

خلال هذه الطريقة يتم إزالة أرصفة الشوارع، ثم حفر حفرة كبيرة وإنشاء أرصفة للقطارات، ثم إعادة تغطية النفق وتمهيد الشوارع مرة أخرى.

تتميز هذه الطريقة بأنها أرخص تكلفة وأسهل نوعا ما، ولكن الأمر يعتمد على شبكة الشوارع التي ستحفر فيها الأنفاق، وينتج عنها إنشاء أرصفة ومحطات للقطارات قرب سطح الأرض على عمق نحو ستة أمتار.

ويعاب على طريقة ” القطع والتغطية ” تعطل حركة المرور في جميع مناطق العمل لفترات طويلة الأمر الذي يؤثر سلبا على أنشطة تجارية للمتاجر والمحال وغيرها.

التجاويف العميقة

تعد تلك الطريقة الأحدث والأشهر الآن، يتم تثبيت آلات حفر عملاقة تحت الأرض ثم توجيهها في المسار المقترح وتقوم بالحفر شيئا فشيئا بمعدل حوالي 25 مترا في اليوم الواحد إلى أن يتم حفر الخط بأكمله.

الآلات المستخدمة عملاقة للغاية ويصل قطر أكبرها في العالم إلى 15 مترا، ويمكنها الحفر بنمط الشكل الدائري فقط، ولأن آلات الحفر لا يمكن بواسطتها اتباع شبكة الطرق، فإن السلطات المعنية تتيح المزيد من المرونة في تصميمات المسارات المقترحة.

تتميز هذه الطريقة بأنها لا تعطل الحركة العامة فوق الأرض، حتى أن الكثيرين لا يعلمون بوجود أعمال حفر أسفلهم،

ولكن تكلفة طريقة ” التجاويف العميقة ” باهظة حيث تقدر تكلفة إنشاء محطة واحدة لمترو الأنفاق حوالي 150 مليون دولار، بحسب موقع ” ثوت كو “.

كما يتم تحديد طريقة الحفر من جانب الجهات الهندسية والاستشارية بحسب طبيعة الأرض ومدى صلابتها والمياه الجوفية بالإضافة إلى شبكات البنية التحتية من صرف صحي ومياه وخطوط أنابيب وبالطبع التكاليف.

وبنهاية الحفر، يتم تبطين التجاويف بالخرسانة المسلحة من جميع الجوانب وتثبيت ما يلزم من شبكات كهربائية أو مياه وأعمدة وغيرها.