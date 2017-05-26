خبير أرصاد: 15ساعة صيام يومي في رمضان ودرجات الحرارة تصل لـ«50» درجة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

توقع الخبير بشؤون الطقس زياد الجهني أن يصل متوسط ساعات الصيام في المملكة إلى 15 ساعة، لافتاً إلى أن عدد ساعات الصيام في شمال المملكة سيكون الأطول بنحو 15 ساعة و 44 دقيقة، فيما يكون عدد ساعات الصيام في أقصى جنوبها 14 ساعة و24 دقيقة، أما في الوسطى والشرقية والغربية يكون أقل من العام الماضي بدقائق معدودة.

وأشار الجهني، إلى أن موجة الحارة ستبدأ في الارتفاع منتصف شهر رمضان، وتشتد في الثلث الأخير من الشهر لتصل إلى نحو 50 درجة مئوية بالمناطق الشرقية والوسطى والغربية، وأما بقية المناطق سوف تكون حول معدلاتها الطبيعية.