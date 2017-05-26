عروض استعراضية لكرة السلة برعاية هيئة الترفيه بالرياض - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

أقامت الهيئة العامة للترفيه عرض استعراضي مساء أمس الخميس ، لمحترفي كرة السلة العالمية مع فريق ” هارلم ” Harlem Globetrotters الأمريكي بمشاركة أبرز نجوم سلة نادي الاتحاد السعودي ، وذلك على صالة الهيئة العامة للرياضة ” الصالات الخضراء ” بمدينة الرياض .

وأدى المشاركون المهارات البهلوانية في كرة السلة والعديد من النشاطات الممتعة والمشوقة التي شهدت تفاعل الحضور الجماهيري الكبير معها .وتضمنت العروض أحدث تقنيات الإضاءة والصوت وأعمال الديكور المستوحاة من دوريات السلة العالمية.

وشهدت الساحات الخارجية للصالة فعاليات ممتعة ومنها مسابقة كرة السلة ، و تحدي البلايستيشن بشاشات عرض عملاقة ، بالإضافة إلى العربات المتنقلة للمأكولات والمشروبات والضيافة التي تحرص الهيئة لتواجدها في كافة فعالياتها .

وأتاحت الهيئة إمكانية التعرف على الأنشطة الترفيهية التي ستقام خلال شهر رمضان المبارك من خلال الموقع الإلكتروني www.roznamah.sa أو حساب الروزنامة على مواقع التواصل الاجتماعي Roznamah_sa .