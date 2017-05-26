بالصور.. أفضل يخت في العالم لعام 2017 - صحيفة صدى الالكترونية

وكالات(صدى):

أعلنت لجنة التحكيم بمسابقة أفضل اليخوت الفاخرة، عن يخت “سيباريز” كأفضل يخت شراعي في العالم وكأفضل يخت للإبحار لعام 2017 في مسابقة أفضل اليخوت الفاخرة التي نظمت في فلورنسا، إيطاليا.

وبنت شركة “بيريني نافي” الإيطالية اليخت الذي يبلغ طوله 70 مترًا، لمالكه بيل دوكر، الذي صمم اليخت بتفاصيله ليتناسب مع ذوقه واهتماماته.

وفاز اليخت بجائزتي “أفضل اليخوت التي يتعدى طولها 40 مترًا، و”أفضل يخت شامل”، حيث يتميز اليخت بخدماته الفاخرة والرفاهية، كما يتضمن مجموعة كبيرة من الأثاث الفاخر والأعمال الفنية المذهلة.

وفاز اليخت أيضًا بجائزة أفضل تخطيط وتصميم في المسابقة، كما حاز أيضًا على جائزة التصميم الأنيق والمتماسك.