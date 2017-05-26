ترامب يصل صقلية بنهاية جولته الخارجية الأولى - صحيفة صدى الالكترونية

صقلية(صدى):

هبطت طائرة الرئاسة الأمريكية بمطار قاعدة سيجونيلا الجوية بصقلية وعلى متنها الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، قادما من بروكسل، اليوم الخميس.

ويصل «ترامب» صقلية لحضور قمة تستمر يومين لمجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى، التي من المتوقع أن يحاول فيها قادة آخرون، دفعه للتخفيف من موقفه من قضايا التجارة العالمية، وتغير المناخ.

والقمة المنعقدة في مدينة ” تاورمينا ” هي المحطة الأخيرة في أولى الجولات الخارجية للرئيس الأمريكي ” ترامب ” منذ توليه الرئاسة فى يناير، وشملت الجولة التي استمرت 9 أيام دولا بالشرق الأوسط،وهي السعودية، وإسرائيل، والأراضى الفلسطينية، ثم روما حيث التقى البابا فرانسيس، وبروكسل، حيث عقد محادثات، اليوم الخميس، مع قادة مؤسسات الاتحاد الأوروبى، وحلف شمال الأطلسى.