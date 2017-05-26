«داعش» تتبنى مسؤولية تفجيرات جاكرتا - صحيفة صدى الالكترونية

أصدر تنظيم داعش الإرهابي بيانا -أمس الخميس- يعلن فيه مسؤوليته عن التفجيرات التي وقعت بمدينة جاكرتا العاصمة الإندونيسية.

وأدت تلك التفجيرات لسقوط ثلاثة على الأقل من رجال الشرطة وإصابة 12 آخرين أول أمس الأربعاء.

وذكرت وكالة أعماق التابعة للتنظيم في بيانها ” منفذ الهجوم على تجمع الشرطة الإندونيسية بمدينة جاكرتا هو أحد مقاتلي داعش ” ، وكانت .

يذكر أن الشرطة الإندونيسية قالت إن شخصين يشتبه بأنهما انتحاريان قتلا ثلاثة من أفراد الشرطة وأصابا عشرة أشخاص ليل الأربعاء في تفجيرين متزامنين قرب محطة للحافلات في العاصمة جاكرتا.