 «داعش» تتبنى مسؤولية تفجيرات جاكرتا - صحيفة صدى الالكترونية

  • الجمعة 26

    مايو

  1. الرئيسية
  2. عربية ودولية
  3. «داعش» تتبنى مسؤولية تفجيرات جاكرتا

«داعش» تتبنى مسؤولية تفجيرات جاكرتا

«داعش» تتبنى مسؤولية تفجيرات جاكرتا
جاكرتا(صدى):
أصدر تنظيم داعش الإرهابي بيانا -أمس الخميس- يعلن فيه مسؤوليته عن التفجيرات التي وقعت بمدينة جاكرتا العاصمة الإندونيسية.
وأدت تلك التفجيرات لسقوط ثلاثة على الأقل من رجال الشرطة وإصابة 12 آخرين أول أمس الأربعاء.

وذكرت وكالة أعماق التابعة للتنظيم في بيانها ” منفذ الهجوم على تجمع الشرطة الإندونيسية بمدينة جاكرتا هو أحد مقاتلي داعش ” ، وكانت .

يذكر أن الشرطة الإندونيسية قالت إن شخصين يشتبه بأنهما انتحاريان قتلا ثلاثة من أفراد الشرطة وأصابا عشرة أشخاص ليل الأربعاء في تفجيرين متزامنين قرب محطة للحافلات في العاصمة جاكرتا.


الوسوم:, ,

2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 27077 ] نشر منذ 48 دقيقة

,,, اي مصيبه في بلاد المسلمين وراءها خبثاء إيران وأذنابها ، وما جاحش إلا احد الأذناب المموهه باالسنيه ،،،

[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 28 دقيقة

سبحان الله العظيم ما ادري وش الفائدة اللي يحصلونها من قتل المسلمين
اخزاهم الله ودمر قادتهم ومن يخطط لهم ويدعمهم وجعل كيدهم في نحورهم وتدبيرهم تدمير لهم ودمر الله معهم ايران ومن والاها

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *