«داعش» تتبنى مسؤولية تفجيرات جاكرتا - صحيفة صدى الالكترونية

وذكرت وكالة أعماق التابعة للتنظيم في بيانها ” منفذ الهجوم على تجمع الشرطة الإندونيسية بمدينة جاكرتا هو أحد مقاتلي داعش ” ، وكانت .
يذكر أن الشرطة الإندونيسية قالت إن شخصين يشتبه بأنهما انتحاريان قتلا ثلاثة من أفراد الشرطة وأصابا عشرة أشخاص ليل الأربعاء في تفجيرين متزامنين قرب محطة للحافلات في العاصمة جاكرتا.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 27077 ] نشر منذ 48 دقيقة
,,, اي مصيبه في بلاد المسلمين وراءها خبثاء إيران وأذنابها ، وما جاحش إلا احد الأذناب المموهه باالسنيه ،،،
النوووووور✨🌙[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 28 دقيقة
سبحان الله العظيم ما ادري وش الفائدة اللي يحصلونها من قتل المسلمين
اخزاهم الله ودمر قادتهم ومن يخطط لهم ويدعمهم وجعل كيدهم في نحورهم وتدبيرهم تدمير لهم ودمر الله معهم ايران ومن والاها