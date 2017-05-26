 بالصور.. ناس تفتتح صالة مخصصة لرجال الأعمال بمطار الرياض - صحيفة صدى الالكترونية

  • الخميس 25

    مايو

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بالصور.. ناس تفتتح صالة مخصصة لرجال الأعمال بمطار الرياض

بالصور.. ناس تفتتح صالة مخصصة لرجال الأعمال بمطار الرياض
عادل الحربي(صدى):

دشنت شركة طيران ناس اليوم ( الخميس )صالة درجة الأعمال في الصالة الخامسة المخصصة للرحلات الداخلية بمطار الملك خالد الدولي بالرياض.

و افتتح الصالة الجديدة ( ناسمايلز ) الرئيس التنفيذي لشركة مطارات الرياض المهندس صالح الرشيد.

وكانت شركة ” طيران ناس ” قد أعلنت بداية شهر مايو الجاري عن قرب افتتاح الصالة التي بدأت مرحلة تشغيل تجريبية قبل أن يعلَن اليوم عن افتتاحها الرسمي.

 


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