بالصور.. ناس تفتتح صالة مخصصة لرجال الأعمال بمطار الرياض - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

دشنت شركة طيران ناس اليوم ( الخميس )صالة درجة الأعمال في الصالة الخامسة المخصصة للرحلات الداخلية بمطار الملك خالد الدولي بالرياض.

و افتتح الصالة الجديدة ( ناسمايلز ) الرئيس التنفيذي لشركة مطارات الرياض المهندس صالح الرشيد.

وكانت شركة ” طيران ناس ” قد أعلنت بداية شهر مايو الجاري عن قرب افتتاح الصالة التي بدأت مرحلة تشغيل تجريبية قبل أن يعلَن اليوم عن افتتاحها الرسمي.