بالصور.. ناس تفتتح صالة مخصصة لرجال الأعمال بمطار الرياض - صحيفة صدى الالكترونية

بالصور.. ناس تفتتح صالة مخصصة لرجال الأعمال بمطار الرياض
دشنت شركة طيران ناس اليوم ( الخميس )صالة درجة الأعمال في الصالة الخامسة المخصصة للرحلات الداخلية بمطار الملك خالد الدولي بالرياض.
و افتتح الصالة الجديدة ( ناسمايلز ) الرئيس التنفيذي لشركة مطارات الرياض المهندس صالح الرشيد.
وكانت شركة ” طيران ناس ” قد أعلنت بداية شهر مايو الجاري عن قرب افتتاح الصالة التي بدأت مرحلة تشغيل تجريبية قبل أن يعلَن اليوم عن افتتاحها الرسمي.
َ, ٍآآٌسًـسًـوُؤِؤمِـهِہُُُ,َ .. 🌹[ عدد التعليقات: 7947 ] نشر منذ 17 دقيقة
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َ, ٍآآٌسًـسًـوُؤِؤمِـهِہُُُ,َ .. 🌹[ عدد التعليقات: 7947 ] نشر منذ 17 دقيقة
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َ, ٍآآٌسًـسًـوُؤِؤمِـهِہُُُ,َ .. 🌹[ عدد التعليقات: 7947 ] نشر منذ 17 دقيقة
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