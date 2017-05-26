⁠⁠⁠⁠⁠شدوى الحضرى: أشعر بالضيق لو كهربا أحرز هدفا في مرمى والدي - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

داعب عصام الحضرى حارس مرمى المنتخب المصري، اللاعب كهربا ، قائلا: «حسابي معاك بعدين قاعد ومتسلطن مع شدوى الساعة 12 »، جاء ذلك خلال تواجد كهربا وشدوى الحضري مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج معكم.

وردت منى الشاذلى قائلة: ” ما انت باعت معاه ابن خالتها ” ،

وأشار الحضري خلال مداخلة هاتفية بالبرنامج، إلى أن كهربا تحدث معه فى خطوبته من نجلته وكان يشعر بأنه شخص جيد لديه مسئوليه وأهداف وطموح.

وتابع الحضري: «عائلة كهربا فى غاية الاحترام»، مشيرا إلى أنه لم ينظر لكهربا كونه لاعب كرة قدم أو خلافه، موضحا: «إحنا بنشترى راجل ومافيش حاجة اسمها شبكة».

وقالت شدوى رداً على سؤال تسجيل كهربا لهدف فى مرمى والدها، إذا تقابلا فى أحد المباريات، قائلة: «سأشعر بالضيق إذا دخل مرمى والدي هدف بغض النظر كان من كهربا أو غير كهربا».