 شركة زين تعلن عن وظيفة شاغرة بالرياض - صحيفة صدى الالكترونية

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شركة زين تعلن عن وظيفة شاغرة بالرياض

شركة زين تعلن عن وظيفة شاغرة بالرياض
فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة زين السعودية للاتصالات المتنقلة، عبر موقعها الإلكتروني، عن حاجتها لشغل وظيفة إدارية شاغرة للرجال، بمسمى “ مشرف تطوير الأعمال ” .
وأشارت إلى أنَّ “ الوظيفة الشاغرة لحمَلة درجة البكالوريوس في مجال تكنولوجيا المعلومات، أو ما يعادلها، للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض ” .
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من اليوم الموافق 25 أيار/مايو 2017م؛ والتقديم مستمرٌ حتى تاريخ 1 يونيو 2017م.
وأبرزت الشركة أنّه للتقديم ومعرفة شروط الوظيفة المُعلنة، اضغط هنـــــا .


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