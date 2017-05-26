شركة زين تعلن عن وظيفة شاغرة بالرياض - صحيفة صدى الالكترونية

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة زين السعودية للاتصالات المتنقلة، عبر موقعها الإلكتروني، عن حاجتها لشغل وظيفة إدارية شاغرة للرجال، بمسمى “ مشرف تطوير الأعمال ” .

وأشارت إلى أنَّ “ الوظيفة الشاغرة لحمَلة درجة البكالوريوس في مجال تكنولوجيا المعلومات، أو ما يعادلها، للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض ” .

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من اليوم الموافق 25 أيار/مايو 2017م؛ والتقديم مستمرٌ حتى تاريخ 1 يونيو 2017م.

وأبرزت الشركة أنّه للتقديم ومعرفة شروط الوظيفة المُعلنة، اضغط هنـــــا .