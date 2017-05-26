بالصور.. الحفل الختامي لملتقى الأخوة الثالث بمسرح مدينة الملك فهد - صحيفة صدى الالكترونية

الطائف(صدى):

أقيم مساء يوم الأربعاء بمسرح مدينة الملك فهد الرياضية بالحوية الحفل الختامي لملتقى الأخوة الثالث والذي تشرف عليه جمعية تحفيظ القران الكريم بالطائف ( فرقان ) ممثلة بمركز الإشراف بالحوية وقد كان الحفل على شرف فضيلة الشيخ الدكتور/ أحمد بن موسى السهلي. رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لتحفيظ القران الكريم بمنطقة مكة المكرمة.

وبمشاركة عدد من المشائخ والتجار والمسؤولين من عدد من الجهات الحكومية.

وكان الحفل قد لاقى إعجاب جميع الحاضرين وذلك نظير ما شاهدوه من أعمال كبيرة خلال عام كامل تقدم من إدارة الملتقى لمجموعة الشباب الذي يحتويهم ويتم تقديم مختلف البرامج المناسبة لأعمارهم والتي تهدف لحفظ شباب الوطن من الأفكار الهدامة وتعليمهم جميع المهارات التي تفيدهم في حياتهم العلمية والعملية.

وقد بدأت فقرات الحفل بتلاوة للقرآن الكريم ثم كلمة لمدير الملتقى الأستاذ/ تركي القثامي.

ثم عرض مرئي لإنجازات ملتقى الأخوة الثالث ( شباب رائعون ).

ثم تلى ذلك كلمة لنائب رئيس جمعية فرقان بمحافظة الطائف فضيلة الشيخ الدكتور/ عبدالله بن حمّاد القرشي.

ثم تم تكريم جميع الطلاب المشاركين والداعمين من جهات وأفراد.

وقد قدم بعد هذه الفقرات العديد من التجار الكثير من التبرعات والدعم لهذا البرنامج لما لقوا فيه من برامج وأنشطة هادفة ونافعة.

وبهذه المناسبة ذكر القائم على الملتقى والمشرف عليه الأستاذ/ تركي القثامي أن مثل هذه البرامج والمحاضن التي تدعمها حكومة خادم الحرمين الشريفين وذلك لحفظ أوقات الشباب بما يناسب هواياتهم وتنميتها وتطوريها واستغلالها بِمَا يفيد الفرد والوطن.

وقدم شكره لجميع الداعمين لمثل هذه البرامج من جهات حكومية وجهات خاصة وتجار ومسؤولين وجميع الإعلام الذي يساندهم.

الجدير بالذكر أن ملتقى الأخوة يقام على مدار العام لطلاب المرحلة الثانوية والجامعية ويقدم لهم العديد من البرامج الترفيهية والتعليمية والدينية والثقافية.