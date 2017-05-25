الايقاع بمواطنة وزوجها اليمني نصبوا على مواطنين بأكثر من 15 مليون ريال - صحيفة صدى الالكترونية

فهمي محمد(صدى):

تباشر الجهات الأمنية تحقيقاتها في قضية نصب واحتيال قامت بها شركة تديرها مواطنة وزوجها اليمني الجنسية على أكثر من 30 شخص.

وقاد طمع الضحايا الذي اوهمتهم الشركة بأنهم سيحصلون على أرباح شهرية تصل إلى 325 ألف ريال للمستثمر و25 ألف ريال للوسيط،وعقود استثمارية غير صحيحة،الى خسارة اكثر من 15 مليون ريال.

كما اوهمت الشركة ضحاياها بأن رأس مالها يتجاوز 70 مليون ريال، و عرضت علىهم عقداً استثمارياً مزيفاً باسم شخصية معروفة.