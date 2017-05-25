شرطة جازان تطيح بعصابة تخصصت في سرقة حصيلة المحلات التجارية - صحيفة صدى الالكترونية

حسن الجعفري(صدى):

أطاحت شرطة منطقة جازان ممثلة في إدارة التحريات والبحث الجنائي بعصابة مكونة من ثلاثة أشخاص تخصصت في سرقة حصيلة المحلات التجارية بعدة محافظات في المنطقة.

وتأتي عملية القبض بعد رصد عدد من البلاغات لقضايا سرقة بعدد من المحافظات بأسلوب إجرامي متشابه تمثل في السطو على المحلات التجارية وسرقة خزناتها وبعد أن يستخرج مابداخلها من نقود يتم التخلص منها.

وبناء على تلك البلاغات، وجه مدير شرطة منطقة جازان رئيس اللجنة اﻷمنية الدائمة اللواء ناصر بن سعيد القحطاني بتشكيل فريق متخصص من إدارة التحريات والبحث الجنائي لدراسة البلاغات وسرعة اﻹطاحة بالجناة وهو ما تحقق بفضل الله تعالى، حيث تمكن الفريق اﻷمني من إماطة اللثام عن تلك الجرائم واﻹطاحة بمرتكبيها حيث اتضح بأنهم ثلاثة أشخاص من جنسية عربية مقيمون بطريقة غير مشروعة.

وبالتحقيق المبدئي معهم اعترفوا بتنفيذ أكثر من 12 عملية سطو بمحافظات صبيا وابوعريش والعارضة وأحد المسارحة ومدينة جازان سرقوا خلالها مبالغ تتجاوز المليون.

تم اتخاذ اللازم حيالهم وإحالتهم لجهة الاختصاص وتصديق إعترافاتهم شرعا.

من جهته أشاد مدير شرطة منطقة جازان اللواء ناصر القحطاني ببراعة رجال اﻷمن وتمكنهم من كشف غموض تلك القضايا واﻹطاحة بمرتكبيها حاثا على مضاعفة الجهود.