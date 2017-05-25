بيان اعتذار من مواطن قطري للمملكة والبحرين - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

تقدم مواطن قطري، سعود بن ناصر آل ثاني، باعتذار نيابة عن الشعب القطري إلى دول المملكة والإمارات ومصر والبحرين.

وقال المواطن في بيان :«أصالة عن نفسي ونيابة عن الشعب القطري نتقدم بأسمى آيات الاعتذار لكل من شعب السعودية والإمارات والكويت والبحرين ومصر واليمن وباقي الدول الشقيقة التي طالها الأذى والإساءة من قبل النظام القطري».

وكشف المواطن في بيانه، أن المسئولين بقطر طالبوا المواطنين بالانخراط في حملات الإساءة لعدة دول، مؤكدا رفضه الانخراط في ذلك.

وتابع البيان : «نحيطكم علما بأن الشعب القطري لا يرتضي السياسات القطرية التي تستهدف شق وحدة الصف العربي ولكن لا يد لنا في تغيير هذا الواقع».

وأوضح : «ارتأينا أن نسطر البيان الماثل ليكون مثابة (صك براءة ذمة) عن كافة ممارسات النظام وإساءاته».