بيان اعتذار من مواطن قطري للمملكة والبحرين - صحيفة صدى الالكترونية

بيان اعتذار من مواطن قطري للمملكة والبحرين
تقدم مواطن قطري، سعود بن ناصر آل ثاني، باعتذار نيابة عن الشعب القطري إلى دول المملكة والإمارات ومصر والبحرين.
وقال المواطن في بيان :«أصالة عن نفسي ونيابة عن الشعب القطري نتقدم بأسمى آيات الاعتذار لكل من شعب السعودية والإمارات والكويت والبحرين ومصر واليمن وباقي الدول الشقيقة التي طالها الأذى والإساءة من قبل النظام القطري».
وكشف المواطن في بيانه، أن المسئولين بقطر طالبوا المواطنين بالانخراط في حملات الإساءة لعدة دول، مؤكدا رفضه الانخراط في ذلك.
وتابع البيان : «نحيطكم علما بأن الشعب القطري لا يرتضي السياسات القطرية التي تستهدف شق وحدة الصف العربي ولكن لا يد لنا في تغيير هذا الواقع».
وأوضح : «ارتأينا أن نسطر البيان الماثل ليكون مثابة (صك براءة ذمة) عن كافة ممارسات النظام وإساءاته».
ابو محمد[ عدد التعليقات: 27066 ] نشر منذ 26 دقيقة
والله إحترنا معاكم ،،،
،،، هل نصدقك او نصدق وزير الخارجيه او ماتبثه وسائل الإعلام من نفي ،،،،
,,, عموماً ، شمس تطلع خبر يبان ,,,
abdul[ عدد التعليقات: 79 ] نشر منذ 23 دقيقة
التوضيح مكتوب في مستند رسمي به اسم وشعار دولة قطر. اليس ذالك مخالفا للنظم اذا كان الكلام المكتوب تعبيره الشخصي ولا يمثل وجهة نظر لدولة قطر؟
👈همي 👈همك *** 😎[ عدد التعليقات: 555 ] نشر منذ 13 دقيقة
لو ماهو صحيح ما نشرها تلفزيونهم الرسمي
والشعب القطري عندهم خبر ولاهم براضين
عبد من عباد الله[ عدد التعليقات: 257 ] نشر منذ 11 دقيقة
الأحداث التي تسمعونها الآن تنبيء وتنذر وتقدم العالم اجمع الدنيا الآن تمر بتحول عظيم لا تخطر على بالكم فالعالم الآن بأسره ينبئ وينشر بأن هناك ثمة أمر ما سيحصل ماهو هذا الأمر لا أعلم ما الأمر لكن الذي أعلمه يقينا وانتم كذلك ان الأيام التي نعيشها هي من أخطر مراحل الدنيا التي تحذر العالم نعم كل العالم ان الدنبا ستنحدر إلى الحرب نعم أقولها الحرب وبكل تأكيد واليوم جاء في نشرات الأخبار ان الولايات الامريكيه مستعده لخوض الحرب مع كوريا الشماليه وهناك خطر قاءم بين إيران والسعوديه العالم كله يعج بالمشاكل فقط شرارة واحده فقط واحده سيتجهة إلى حرب ستغير مجرى كل الأحداث الجاريه وعليكم فقط ان تعلموا جيدا انه ليس هناك سلم قبل المهدي فقولوا لي بربكم أليس هذا الجيل هو من سيشهد قيام الساعه