دياز يهنأ ناديه السابق في ذكرى تأسيسه - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

هنأ المدرب الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني لنادي الهلال،نادي ريفر بليت الأرجنتيني، بمناسبة مرور 116 عام على تأسيسه.

وأكد دياز في تغريده عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر على أن كل نجاحاته كانت بفضل ريفر بليت الذي شهد تألقه لاعبا ومدرباً.

وقال دياز مغرداً: كل ما أنا فيه اليوم بسبب ريفر بليت، ذكري سعيدة على مرور 116 عامًا من التاريخ، تحياتي للجميع ” .

وتولى دياز قيادة الهلال خلفا للأوروجواني جوستافو ماتوساس، ونجح في تحقيق بطولتي الدوري وكأس خادم الحرمين الشريفين.