الرئيس اليمني يثمن دعم ومساندة التحالف العربي للشرعية - صحيفة صدى الالكترونية

فهمي محمد(صدى):

ثمن الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، دعم ومساندة دول التحالف العربي لإعادة الشرعية في اليمن وما يقدمونه من تضحيات كبيرة.

وأكد هادي أن المليشيات الانقلابية في بلاده تسعى إلى إشعال ‏نار الفتنة وإقلاق الأمن ‏والاستقرار والسكينة العامة خدمةً منها لأطراف خارجية لا تريد لليمن ‏وشعبه الأمن ‏والاستقرار.‏

وأعرب الرئيس اليمني، عن فخره بالتقدم الذي أحرزه الجيش في بلاده في ‏معاركه التي يشنها ‏للسيطرة على القصر الرئاسي في مدينة تعز.

ودعا هادي السكان في تعز إلى الوقوف صفاً واحداً في مواجهة العدو المتمثل ‏بعصابات ‏الحوثي وصالح.

من جانبه، أكد العميد صادق ‏سرحان سرحان، قائد اللواء 22 ميكا بمحافظة تعز، أن قوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية ماضون في ‏تخليص ‏مدينة تعز من شرور العصابة الانقلابية ودحرها من جميع المناطق في البلاد.‏