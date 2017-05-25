الرئيس اليمني يثمن دعم ومساندة التحالف العربي للشرعية - صحيفة صدى الالكترونية

الرئيس اليمني يثمن دعم ومساندة التحالف العربي للشرعية
ثمن الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، دعم ومساندة دول التحالف العربي لإعادة الشرعية في اليمن وما يقدمونه من تضحيات كبيرة.
وأكد هادي أن المليشيات الانقلابية في بلاده تسعى إلى إشعال نار الفتنة وإقلاق الأمن والاستقرار والسكينة العامة خدمةً منها لأطراف خارجية لا تريد لليمن وشعبه الأمن والاستقرار.
وأعرب الرئيس اليمني، عن فخره بالتقدم الذي أحرزه الجيش في بلاده في معاركه التي يشنها للسيطرة على القصر الرئاسي في مدينة تعز.
ودعا هادي السكان في تعز إلى الوقوف صفاً واحداً في مواجهة العدو المتمثل بعصابات الحوثي وصالح.
من جانبه، أكد العميد صادق سرحان سرحان، قائد اللواء 22 ميكا بمحافظة تعز، أن قوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية ماضون في تخليص مدينة تعز من شرور العصابة الانقلابية ودحرها من جميع المناطق في البلاد.
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