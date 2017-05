بالفيديو.. ترامب يحرج رئيس وزراء الجبل الأسود - صحيفة صدى الالكترونية

أثار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الجدل ، بعد تداول فيديو له وهو يدفع رئيس وزراء الجبل الأسود دوشكو ماركوفيتش للخلف، محاولا تخطيه من أجل التقاط صورة تذكارية، مع قادة حلف شمال الأطلسي ” الناتو ” .

ووثقت عدسات المصورين، المشهد، وقام الرئيس ترامب بتسوية سترته، وبدأ بتبادل الحديث مع رئيسة ليتوانيا، داليا غريبوسكايت، الأمر الذي أثار ذهول ماركوفيتش وجعله يبتسم من فعله، في محالوة لتفادي الموقف.

Did Trump just shove another NATO leader to be in the front of the group? pic.twitter.com/bL1r2auELd

— Steve Kopack (@SteveKopack) May 25, 2017