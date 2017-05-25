 بالفيديو.. ترامب يحرج رئيس وزراء الجبل الأسود - صحيفة صدى الالكترونية

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بالفيديو.. ترامب يحرج رئيس وزراء الجبل الأسود

بالفيديو.. ترامب يحرج رئيس وزراء الجبل الأسود
واشنطن(صدى):

أثار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الجدل ، بعد تداول فيديو له وهو يدفع رئيس وزراء الجبل الأسود دوشكو ماركوفيتش للخلف، محاولا تخطيه من أجل التقاط صورة تذكارية، مع قادة حلف شمال الأطلسي ” الناتو ” .

ووثقت عدسات المصورين، المشهد، وقام الرئيس ترامب بتسوية سترته، وبدأ بتبادل الحديث مع رئيسة ليتوانيا، داليا غريبوسكايت، الأمر الذي أثار ذهول ماركوفيتش وجعله يبتسم من فعله، في محالوة لتفادي الموقف.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 21 ] نشر منذ 19 دقيقة

ههههههههههههههههه مطنوخ وشجاع وقصدي صفه وليس اعجاب

[ عدد التعليقات: 27052 ] نشر منذ 11 دقيقة

ههههههههههه

,,, نسونجي الملعون ,,,

[ عدد التعليقات: 61 ] نشر منذ 2 دقيقتين

هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

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