بالفيديو.. ترامب يحرج رئيس وزراء الجبل الأسود - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

أثار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الجدل ، بعد تداول فيديو له وهو يدفع رئيس وزراء الجبل الأسود دوشكو ماركوفيتش للخلف، محاولا تخطيه من أجل التقاط صورة تذكارية، مع قادة حلف شمال الأطلسي ” الناتو ” .

ووثقت عدسات المصورين، المشهد، وقام الرئيس ترامب بتسوية سترته، وبدأ بتبادل الحديث مع رئيسة ليتوانيا، داليا غريبوسكايت، الأمر الذي أثار ذهول ماركوفيتش وجعله يبتسم من فعله، في محالوة لتفادي الموقف.