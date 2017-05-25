لعبة الحوت الازرق تقضي على طفلة بالخافجي - صحيفة صدى الالكترونية

لعبة الحوت الازرق تقضي على طفلة بالخافجي
تسببت لعبة الحوت الازرق في وفاة الطفلة خلود سرحان العازمي 12 عام بمحافظة الخافجي.
ووجه الشاعر محمد مريبد العازمي ابن عم الطفلة تحذيراً الى الأباء و الأمهات من هذه اللعبة المميته،موصياً بالإنتباه جيداً للأبناء الذين يداومون على لعب الالعاب الالكترونية.
وكتب العازمي تدوينة على حسابه الرسمي بتويتر قال فيها : وفاة بنت العم /خلود سرحان العازمي بالخفجي طفله عمرها 12سنه بسبب لعبة الحوت الازرق الله يصبر اهلها ويرحمها انتبهوا لااطفالكم من هذه اللعبه.
يذكر أن لعبة “ الحوت الأزرق ” لعبة إلكترونية موجهة لفئة المراهقين، تلزم من يلعبها بأن يشترك ويتبع التعليمات على مدى 50 يومًا، وتسببت في انتحار العشرات من المراهقين حول العالم.
alfahd42[ عدد التعليقات: 4614 ] نشر منذ 45 دقيقة
الخفجي وليست الخافجي
ابو محمد[ عدد التعليقات: 27052 ] نشر منذ 45 دقيقة
الله يرحمها برحمته ، ويحسن عزاء والديها .. آمين ..
َ, ٍآآٌسًـسًـوُؤِؤمِـهِہُُُ,َ .. 🌹[ عدد التعليقات: 7855 ] نشر منذ 39 دقيقة
خفاجي 🤣🤣🤣