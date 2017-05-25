لعبة الحوت الازرق تقضي على طفلة بالخافجي - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

تسببت لعبة الحوت الازرق في وفاة الطفلة خلود سرحان العازمي 12 عام بمحافظة الخافجي.

ووجه الشاعر محمد مريبد العازمي ابن عم الطفلة تحذيراً الى الأباء و الأمهات من هذه اللعبة المميته،موصياً بالإنتباه جيداً للأبناء الذين يداومون على لعب الالعاب الالكترونية.

وكتب العازمي تدوينة على حسابه الرسمي بتويتر قال فيها : وفاة بنت العم /خلود سرحان العازمي بالخفجي طفله عمرها 12سنه بسبب لعبة الحوت الازرق الله يصبر اهلها ويرحمها انتبهوا لااطفالكم من هذه اللعبه.

يذكر أن لعبة “ الحوت الأزرق ” لعبة إلكترونية موجهة لفئة المراهقين، تلزم من يلعبها بأن يشترك ويتبع التعليمات على مدى 50 يومًا، وتسببت في انتحار العشرات من المراهقين حول العالم.