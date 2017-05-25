تفاصيل آخر زيارة للسجين الدوسري - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

قال سعود متعب بن قويد محامي المعتقل بأميركا خالد الدوسري أنّ حالة المعتقل الدوسري، ليست جيدة، ويرفض تناول أي علاج من السجن.

وقضى فريق الدفاع مع الدوسري، في سجنه بمدينة ماريون بولاية إلينوي،مدة ساعتين.

وأوضح ابن قويد، عبر حسابه على موقع “ تويتر ” للتواصل الاجتماعي، اليوم الخميس،أنّ هناك طرق قانونية بشأن تأخر القاضي الأميركي بالرد على المذكرة التي قدمت من عدة أشهر، ولكن يُفضّل الفريق الانتظار ومتابعة المذكرة، من أجل المصلحة العامة.

وعبر بن قويد عن أمله في يكون تعيين الأمير خالد بن سلمان سفيرًا لدى واشنطن دافعاً للقضية بالقضية، وبذل الجهود في إطلاق سراح من فقد القدرة على التواصل مع الجميع.