تفاصيل آخر زيارة للسجين الدوسري - صحيفة صدى الالكترونية

تفاصيل آخر زيارة للسجين الدوسري
قال سعود متعب بن قويد محامي المعتقل بأميركا خالد الدوسري أنّ حالة المعتقل الدوسري، ليست جيدة، ويرفض تناول أي علاج من السجن.
وقضى فريق الدفاع مع الدوسري، في سجنه بمدينة ماريون بولاية إلينوي،مدة ساعتين.
وأوضح ابن قويد، عبر حسابه على موقع “ تويتر ” للتواصل الاجتماعي، اليوم الخميس،أنّ هناك طرق قانونية بشأن تأخر القاضي الأميركي بالرد على المذكرة التي قدمت من عدة أشهر، ولكن يُفضّل الفريق الانتظار ومتابعة المذكرة، من أجل المصلحة العامة.
وعبر بن قويد عن أمله في يكون تعيين الأمير خالد بن سلمان سفيرًا لدى واشنطن دافعاً للقضية بالقضية، وبذل الجهود في إطلاق سراح من فقد القدرة على التواصل مع الجميع.
ِعبدالله[ عدد التعليقات: 19 ] نشر منذ 1 ساعة
لاحول ولاقوة الا بالله
الله يفك أسرك ياخالد
alfahd42[ عدد التعليقات: 4614 ] نشر منذ 1 ساعة
اسال الله العظيم رب العرش الكريم ان يفرج عنك كربتك ويعيدك لاهلك قريبا
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 14961 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يفك اسره ويفرج همه
alfahd42[ عدد التعليقات: 4614 ] نشر منذ 59 دقيقة
امين
ابو محمد[ عدد التعليقات: 27052 ] نشر منذ 55 دقيقة
الله يفك اسره ، ويُشفي بدنه ، ويفرج كربه ، ويرده لأهله سالماً معافى ,, آمين ,,
سعودي وافتخر[ عدد التعليقات: 26 ] نشر منذ 45 دقيقة
الله يفك اسرك ويفرج كربتك وكربة كل مسلم
🌺 ندى الورد[ عدد التعليقات: 52 ] نشر منذ 21 دقيقة
الله يفك اسره ويرجع لا اهله ب السلامه
بس وش هي تهمته ??