فرق اسعافية متطوعة تشارك هلال تبوك خلال رمضان - صحيفة صدى الالكترونية

محمود البلوي(صدى):

يشارك متطوعين ومتطوعات من الكوادر الطبية خلال شهر رمضان المبارك في بعض جوامع ومساجد تبوك ،لأول مرة كجزء من خطة الهلال الأحمر السعودي السنوية الخاصة بشهر رمضان المبارك.

وأكد المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة تبوك خالد بن مرضي العنزي جاهزية ٢٢ مركزًا إسعافيًا يقدم خدماته الطبية داخل مدينة تبوك، والطرق والمحافظات التابعة لها وتشمل الفرق الميدانية، وفرق الإسناد والإسعاف المتقدم، إضافة إلى القيادة الميدانية.

وأوضح العنزي أن وجود المتطوعين خلال أوقات صلاة التراويح فقط حفاظًا على سلامة المصلين كبار السن وممن لديهم أمراض مزمنة.