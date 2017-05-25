 بالصور.. أبناء موظفي الصحة يشاركون آباءهم فعاليات " يوم مع والدي " - صحيفة صدى الالكترونية

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بالصور.. أبناء موظفي الصحة يشاركون آباءهم فعاليات ” يوم مع والدي “

بالصور.. أبناء موظفي الصحة يشاركون آباءهم فعاليات ” يوم مع والدي “
طلال الغامدي(صدى):

شارك أبناء موظفي الصحة آباءهم في احتفال الوزارة بكافة منشآتها اليوم ،بالبرنامج الأول من نوعه “ يوم مع والدي ” .

ويهدف الاحتفال بأبناء الموظفين في كل منشأة على حدة لخلق تمازج بين الموظف وأولاده وتوجيه رسالة تظل عالقة في أذهان الأبناء.

وحقق الاحتفال نجاحًا كبيرًا وغرز مبدأ مهم في نفوس الأبناء وهم يشاركون آباءهم احتفالاً داخل مقرات عملهم.

 


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 4614 ] نشر منذ 2 ساعتين

موفقين

[ عدد التعليقات: 52 ] نشر منذ 3 دقائق

اعوذ بالله من وزارة الصحه وموظفيها

اللي بيقضي يوم مع ولده يقضيه بعيد عن مصالح الناس

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