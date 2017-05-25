بالصور.. أبناء موظفي الصحة يشاركون آباءهم فعاليات " يوم مع والدي " - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

شارك أبناء موظفي الصحة آباءهم في احتفال الوزارة بكافة منشآتها اليوم ،بالبرنامج الأول من نوعه “ يوم مع والدي ” .

ويهدف الاحتفال بأبناء الموظفين في كل منشأة على حدة لخلق تمازج بين الموظف وأولاده وتوجيه رسالة تظل عالقة في أذهان الأبناء.

وحقق الاحتفال نجاحًا كبيرًا وغرز مبدأ مهم في نفوس الأبناء وهم يشاركون آباءهم احتفالاً داخل مقرات عملهم.