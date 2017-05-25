4 لاعبين من دوري جميل ضمن الأفضل في قارة آسيا - صحيفة صدى الالكترونية

الرياض(صدى):

شهدت قائمة أفضل 50 لاعباً في قارة آسيا، تواجد 4 لاعبين من دوري جميل للمحترفين، وفقاً لما أعلنته مجلة “فور فور تو” الإنجليزية.

ونشرت المجلة قائمة بأفضل اللاعبين في القارة الآسيوية، وضمت كل من عمر السومة ” الأهلي ” وفهد المولد ” الاتحاد ” ومحمد السهلاوي “النصر ” ونواف العابد ” الهلال “.

وتواجد نواف العابد، لاعب وسط فريق الهلال المركز الـ 48، وأشار المصدر إلى تسجيله الهدف الأسرع في تاريخ كرة القدم عام 2009، بعد مرور ثانيتين فقط أمام الشعلة.

أما فهد المولد جناح الاتحاد، فاحتل المركز 30 ووصفته المجلة بأنها واحد من أخطر اللاعبين في منطقة غرب آسيا، خلال السنوات الأخيرة.

فيما حل السهلاوي مهاجم النصر، في المركز الـ 39، وهو هداف المنتخب الوطني في التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال روسيا 2018.

واحتل السومة مهاجم وهداف فريق الأهلي، المركز الـ 14 في القائمة، ووصفه الموقع بـ ” إبراهيموفيتش ” الكرة السورية، بعد المستويات المتميزة التي قدمها مع ناديه، خلال السنوات الأخيرة.