تغطية أدوار المسجد الحرام بالكامل بكاميرات المراقبة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

اطلع مساعد قائد قوات أمن العمرة للمنطقة المركزية اللواء الدكتور سعود بن عبدالله الخليوي على آخر الاستعدادات والخطط الأمنية لجميع القوات المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن لشهر رمضان المبارك، وعلى الخطة التشغيلية للقوة الخاصة لأمن المسجد الحرام،خلال بجولة تفقدية على المسجد الحرام وكامل المنطقة المركزية.

وشملت الجولة ساحات المسجد الحرام وتوسعة الملك عبدالله رافقه خلالها قائد القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام وقائد الساحات الشماليه والغربية وقائد الساحات الشرقية.

وأشار اللواء الخليوي الى أنه تم تغطية كافة أرجاء المسجد الحرام برجال الأمن الرسميين والسريين، وكذلك تأمين مصليات النساء بمأمورات من العنصر النسائي للمحافظة على أمن وسلامة ضيوف الرحمن وإدارة الحشود داخل المسجد الحرام.

وأكد على أن جميع أدوار المسجد الحرام غطيت بالكامل بكاميرات المراقبة والتي يديرها كوادر مؤهله من رجال الأمن يوجهون زملائهم العاملين داخل المسجد الحرام وساحاته عبر أجهزة اللاسلكي.

و عبر الخليوي عن شكره لرجال الأمن على ما يبذلونه من جهود في خدمة ضيوف الرحمن وفق تطلعات القياده مهيباً بجميع قاصدي المسجد الحرام بالتعاون مع رجال الأمن لينعموا بأرقى وأفضل الخدمات ويؤدوا نسكهم بكل يسر وسهولة.