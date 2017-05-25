وزير العمل: طرح برنامج هدف لدعم المرأة العاملة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

أعلن وزير العمل والتنمية الاجتماعية، الدكتور علي بن ناصر الغفيص، اليوم ، عن تشكيل لجنة لإزالة التحديات التي طرحتها غرفة جدة خلال لقائه في مقعد جدة .

وأشار الغفيص، إلى أن صندوق تنمية الموارد البشرية ” هدف ” ، سيطرح في الربع الثالث من العام الجاري، برنامجاً لدعم حضانة ومواصلات المرأة العاملة، موضحا أن هذا يأتي تحفيزاً للشركات والمؤسسات على توظيف المرأة السعودية ورفع نسبة مشاركتها في سوق العمل من 22% إلى 30% وفقاً لمرتكزات رؤية المملكة 2030.

والتقى وزير العمل والتنمية الاجتماعية، في مستهل زيارته إلى غرفة جدة، رئيس مجلس الإدارة في المصفق التشاركي للإنماء والتشغيل بمنطقة مكة المكرمة صالح كامل بحضور أعضاء مجلس الإدارة لبحث أهم المبادرات التي سيجري تنفيذها بين الوزارة وقطاع الأعمال، وبحضور مدير صندوق تنمية الموارد البشرية ” هدف ” الدكتور صالح بن عبدالرحمن العمرو ووكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للسياسات العمالية الدكتور أحمد قطان.

وأكد الغفيض، أنه التنسيق جار مع وزارة الداخلية بشأن تشغيل المرافقين الأجانب في المهن التي لا يشغلها السعوديون بدلاً من الاستقدام الجديد، مشيرا إلى أنه جار العمل أيضاً مع وزارة التعليم بهدف سد الفجوة الموجودة بين مخرجات التعليم وسوق العمل.