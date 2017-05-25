شرطة القصيم تستعد لمكافحة التسول في رمضان - صحيفة صدى الالكترونية

سالم المطيري(صدى):

استعدت شرطة منطقة القصيم بوضع الترتيبات اللازمة لمكافحة ظاهرة التسول وتشكيل فرقٍ ميدانية مختصة لتتبع المتسولين وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحقهم، بناءً على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم .

وأوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة القصيم الرائد بدر السحيباني أن المتسولين غالباً ما يستغلون مواسم العبادة للكسب غير المشروع وامتهان التسول، محذراً من لجوئهم الى أساليب للتحايل واستدرار العواطف سواءً عبر استخدام الأطفال أو النساء أو كبار السن وذلك لجني المزيد من المال.

وشدد الناطق الإعلامي لشرطة القصيم على أهمية تعاون المواطنين والمقيمين للحد من تنامي هذه الظاهرة وذلك بتوجيه تبرعاتهم ومساعداتهم للجهات الرسمية في الجمعيات والمؤسسات الخيرية.