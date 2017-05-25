الهلال يفشل في شراء خريبين - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

فشلت إدارة نادي الهلال في اقناع إدارة نادي الظفرة الإماراتي ببيع عقد لاعبه عمر خريبين المعار للهلال بمبلع 3 مليون دولار .

و اشترطت ادارة النادي الاماراتي للاسغناء عن خريبين الحصول على مبلغ 6 ملايين دولار أي ما يقارب 21 مليون ريال سعودي،بعد أن بات اللاعب محط أنظار الأندية الكبيرة في السعودية أو الإمارات.

وتتجه الادارة الهلالية بقيادة رئيس النادي الأمير نواف بن سعد إلى تمديد إعارة عقد النجم السوري موسماً آخر.

وطلبت إدارة النادي الإماراتي مبلغ 2 مليون دولار لتمديد إعارة خريبين لموسم آخر بعد أن أبدى اللاعب رغبته الملحة بالبقاء مع الهلال.

وينتظر أن تحسم الإدارة الهلالية ملف اللاعب في غضون الاسبوعين القادمين، لتبدأ إجراءات استخراج تأشيرة الدخول لدول الاتحاد الأوروبي (شينغن) ، تمهيداً لانضمامه إلى معسكر الفريق الخارجي الذي سيقام في النمسا.