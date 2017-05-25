بالصور.. وزير الإعلام يكرم سيدات وأطفالا اجتازوا دورة في العزف على «البيانو» - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

شارك وزير الثقافة والإعلام، الدكتور عواد بن صالح العواد،في تسليم شهادات إتمام دورة في العزف على ” البيانو ” للسيدات والأطفال،خلال زيارته للجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون في محافظة جدة،وذلك في حضور مدير عام الجمعية د.عمر الجاسر.

وأكد وزير الثقافة في تصريحات أن هيئة الثقافة والفنون سيكون لها مظلة وهيئة مستقلة يرأسها وزير الثقافة والإعلام لدعم الشباب والمبدعين في كافة المجالات.

وأشاد العواد الوزير في تصريح له بما تقدمه الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون في محافظة جدة.