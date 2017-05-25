بالصور.. تدشين فرع مبنى إدارة خدمات المياه بالدرب - صحيفة صدى الالكترونية

شائع عداوي(صدى):

دشن محافظ الدرب، الأستاذ حسن عبدالله أبوشرحة، مبنى فرع خدمات المياه بالمحافظة، بحضور مدير عام خدمات المياه بمنطقة جازان المهندس بندر بن ناصر جبر وعدد من مدراء الإدارات والمسؤلين بالمحافظة.

تفقد الحضور أقسام المبنى واستمعوا لشرح مفصل من مدير الفرع الاستاذ عبدالله آل مشافي عن المبنى الذي يتضمن العديد من المكاتب الإداريه والأقسام .

من جانبه، أكد مدير عام خدمات المياه بمنطقة جازان المهندس بندر بن ناصر جبر، أن افتتاح مبنى المقر الجديد في محافظة الدرب سوف يساهم في تسهيل خدمة المواطنين والمقيمين وتسريع وثيرة العمل والارتقاء بمستوى خدمات المياه بالمحافظة.

وأشار إلى أن إدارته تسعى جاهده إلى تقديم خدمات جديدة ترضي عملائها و تواكب التطور المتسارع الذي تشهده وزارة البيئة والمياه والزراعة في مختلف المجالات والسعي الدؤوب إلى توفير بيئة جيده ومناسبة للموظفين والمراجعين من خلال تهيئة وتحسين مقرات فروعها في مختلف المحافظات بالمنطقة.

يذكر أن مشاريع خدمات المياه في محافظة الدرب تشمل تنفيذ مشاريع المياه والصرف الصحي في محافظة الدرب والقرى التابعة لها بقيمة تبلغ أكثر من 34 مليون ريال المرحلة الأولى وتنفيذ مشروع شبكات مياه وخزانات محافظة الدرب وقراها المرحلة الثانية بأكثر من 72 مليون ريال .