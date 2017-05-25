صحيفة بريطانية: المملكة تجني نتائج اقتصادية وسياسية عملاقة بعد صفقة أمريكا - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

كشفت صحيفة “ نيوز أوبزرفر ” البريطانية، عن نتائج زيارة الرئيس الأمريكي ، دونالد ترامب إلى الرياض منذ أيام، موضحة أن المملكة استطاعت أن تجني نتائج اقتصادية وسياسية عملاقة.

وأشارت إلى أن الصفقة العسكرية العملاقة التي تم توقيعها بين البلدين ستسهم في تحقيق أهداف اقتصادية رائعة للمملكة.

وتابعت الصحيفة، أن أهم المميزات الاقتصادية التي تجنيها المملكة من وراء الصفقة العسكرية الضخمة التي يبلغ قيمتها 110 مليارات دولار، هو إيجاد آلاف الفرص من الوظائف داخل المجتمع السعودي، لا سيما مع نقل التكنولوجيا المتطورة لبعض الصناعات العسكرية والمدنية داخل البلاد.