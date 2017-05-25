ولي ولي العهد يوجه بسفر الحربي للعلاج في أمريكا - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

وجه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بعلاج المواطن نايف الحربي من منطقة حائل، في أحد المراكز الأمريكية المتقدمة.

وكان الحربي قد تعرض لحروق شديدة منذ ١٢ سنة،ويحتاج لزراعة يد ووجه وجلد للجسم،بعد أن تسبب مدفأة في حرق70% من جسمه داخل غرفته عندماً كان نائم.

وكان ناشطون في موقع التواصل الاجتماعي “ تويتر ” قد ناشدوا المسؤولين بعلاج الحربي من خلال هاشتاق #علاجنايفجازي_الحربي.