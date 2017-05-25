مجلس جامعة الطائف يقر اعتماد الفصل الصيفي - صحيفة صدى الالكترونية

عبدالعزيز القثامي(صدى):

أقر مجلس جامعة الطائف اعتماد الفصل الصيفي في مقر الجامعة.

وأشار عميد القبول والتسجيل في جامعة الطائف الدكتور وصل الله السواط، إلى أنه تم اعتماد ضوابط فتح المواد الدراسية للفصل الصيفي.

وأكد أن أهم هذه الضوابط أن يكون الطالب خريجاً في الفصل الصيفي، وألا يزيد عبؤه الدراسي على 12 ساعة، مع توقيع تعهد بالقسم على عدم حذف المقرر بعد إضافته، لافتا إلى أن اعتماد الفصل الصيفي بالجامعة يأتي لتلبية احتياجات الطلبة الخريجين والمتعثرين، في ضوء إمكانات الجامعة.

وأوضح السواط، أن مقر الدراسة للطلاب سيكون في الحوية، ومقر الكلية الصحية لطالبات السنة التحضيرية المسار الصحي.

وأضاف أن الفصل الصيفي يشمل طلبة الفروع الخريجين، الذين يتوجب عليهم تقديم طلبات فتح المواد على مقرات دراستهم، فيما على تلك المقرات رفع هذه الطلبات للكليات المناظرة لها في الطائف، لاعتماد هذه المواد ضمن الجدول الدراسي.