ترامب : علينا طرد الإرهابيين من مجتمعاتنا - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

علق رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، دونالد ترامب، اليوم الخميس، عما أثير بشأن وجود تسريبات من مؤسسات أمريكية بشأن تحقيقات هجوم مانشستر في بريطانيا، قائلا: إنه يثير مشكلات حادة.

وأضاف ترامب خلال كلمة له أمام قادة أوروبا المشاركين باجتماع ” الناتو ” في بروكسل، أن الإدارة الأمريكية ستحقق في مسألة وجود تسريبات من أجهزة الأمن الأمريكية بشأن الحادث.

وشدد: ” علينا طرد الإرهابيين أينما كانوا في مجتمعنا وهذه الرسالة أبلغتها في قمة مع الدول العربية في السعودية ” .

ووصل الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اليوم الخميس، إلى مقر حلف شمال الأطلسي في بروكسل للمشاركة في أول قمة له مع الحلف منذ تسلمه السلطة في يناير.

وكان في استقبال ترامب عند نزوله من السيارة الأمين العام لحلف الأطلسي ينس ستولتنبرج، وسط شكوك حول موقفه من الحلف في تصريحاته السابقة المنتقدة لدوره وأدائه.