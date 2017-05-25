ترامب يطالب أعضاء الناتو بالالتزام بتسديد الأعباء المالية - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

أكد الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، أنه يجب على حلف الأطلسي التركيز بشكل أكبر على مكافحة الإرهاب.

وطالب أعضاء حلف شمال الأطلسي ” الناتو ” ، خلال كلمة له أمام قادة أوروبا المشاركين باجتماع ” الناتو ” في بروكسل، بالالتزام بدفع الأعباء المالية الواجبة على الجميع والالتزام بتسديدها.

ووصل الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اليوم الخميس، إلى مقر حلف شمال الأطلسي في بروكسل للمشاركة في أول قمة له مع الحلف منذ تسلمه السلطة في يناير.

وكان في استقبال ترامب عند نزوله من السيارة الأمين العام لحلف الأطلسي ينس ستولتنبرج، وسط شكوك حول موقفه من الحلف في تصريحاته السابقة المنتقدة لدوره وأدائه.