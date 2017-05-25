«روحاني» ضمن الشخصيات الأكثر تأثيراً في استفتاء الجزيرة - صحيفة صدى الالكترونية

الدوحة(صدى):

اطلقت قناة ” الجزيرة ” القطرية استفتاء خلال صفحتها على ” تويتر ” عن الشخصيات الأكثر تأثير لهذا الأسبوع .

وكان من ضمن الفائزين في الاستفتاء الرئيس الإيراني حسن روحاني ولاعب برشلونة ليونيل ميسي ورئيس وزراء الجزائر تبون والرئيس الفليبيني دوتيرتي.

ولاقت نتيجة الاستفتاء استغراب الكثيرين على مواقع التواصل ،متسائلين أي جمهور يصوت لهذه الاسماء،ان كان الاستفتاء حقيقياً و ليس مفبركاً،و ما السر وراء محاباة الجزيرة لإيران ورئيسها،وتجاهلها لكل الشخصيات العربية،التي لم تنل رضا مسؤولي الجزيرة.

يشار الى ان كل من مصر والسعودية والإمارات قد حجبت أمس موقع قناة الجزيرة بعد تصريحات أمير قطر الأخيرة.