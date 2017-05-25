مدرب الفيحاء: سنتعاقد مع سان مارتن - صحيفة صدى الالكترونية

الرياض(صدى):

ذكر الروماني جالكا كونستانتين مدرب فريق الفيحاء الصاعد حديثاً لدوري عبداللطيف جميل أنه يرغب بالحصول على خدمات اللاعب الروماني لوسيان سان مارتن الذي يملك عقد ساري المفعول حتى نهاية شهر يونيو القادم مع فريق التعاون.

وقال جالكا خلال حديثة مع الصحف الرومانية لقد ساعدني سان مارتن كثيرأ عندما كنت مدرباً في نادي التعاون وسوف يساعدني أكثر لو حضر لنادي الفيحاء خلال الفترة القادمة ولكنني أعترف انني لا استطيع الحصول عليه خلال الفترة الراهنة لوجود عقد ساري لمارتن لم ينتهي مع فريق التعاون لذلك سأنتظر لأعرف ماهي المتطلبات المالية له وسأتحدث معه حول ذلك الامر.