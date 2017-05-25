البسامي يلتقي بكبار المسؤالين ورجال الاعمال بكييف - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

التقى المهندس عبدالله بن محمد البسامي القنصل الفخري لأوكرانيا بجدة، مساء أمس،بالعاصمة كييف عدد من كبار المسؤالين بوزارة الخارجيه والتجارة.

كما التقى بغرفه تجارة كييف وعددا من رجال الاعمال ،لبحث تيسير التبادل التجاري بين رجال الاعمال وإنشاء مجلس تنسيقي لرجال الاعمال السعودي الاوكراني لتسهيل الإجراءات.

يذكر أن المهندس البسامي من رجال الاعمال الشباب والذين لديهم أنشطه فعاله داخل المملكه وخارجها.

ويترأس مجلس ادارة مجموعه البسامي ويمثل القنصل الفخري لأوكرانيا بجدةوالذي يهدف لتزايد التبادل التجاري بين البلدين.