لطيفة الشعلان: تأديب رعاة الاخوان يعزز الامن في العالم - صحيفة صدى الالكترونية

لطيفة الشعلان: تأديب رعاة الاخوان يعزز الامن في العالم
قالت عضو مجلس الشورى الدكتورة لطيفة الشعلان أن الاخوان الملسمون يمرون بمرحلة عسيرة في تاريخهم.
واوضحت الشعلان أن عسر المرحلة التي يمر بها الاخوان تتمثل في تأديب الدول التي ترعاهم، و محاصرة منصاتهم الاعلامية،لافتةً الى ان ذلك يعزز الامن و السلم في العالم.
وكتب الشعلان تدوينة على حسابها الرسمي بتويتر قالت فيها: الإخوان المسلمون يعيشون فصلا عسيرا في تاريخهم. تأديب الرعاة المارقين ومحاصرة المنصات الإعلامية يعزز الأمن والسلم في عالمنا المكتوي بالإرهاب.
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 16502 ] نشر منذ 6 دقائق
أول مره أتفق معك ياخاله لطيفة
👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏