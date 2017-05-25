لطيفة الشعلان: تأديب رعاة الاخوان يعزز الامن في العالم - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

قالت عضو مجلس الشورى الدكتورة لطيفة الشعلان أن الاخوان الملسمون يمرون بمرحلة عسيرة في تاريخهم.

واوضحت الشعلان أن عسر المرحلة التي يمر بها الاخوان تتمثل في تأديب الدول التي ترعاهم، و محاصرة منصاتهم الاعلامية،لافتةً الى ان ذلك يعزز الامن و السلم في العالم.

وكتب الشعلان تدوينة على حسابها الرسمي بتويتر قالت فيها: الإخوان المسلمون يعيشون فصلا عسيرا في تاريخهم. تأديب الرعاة المارقين ومحاصرة المنصات الإعلامية يعزز الأمن والسلم في عالمنا المكتوي بالإرهاب.