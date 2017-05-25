 غضب مواطن خليجي بسبب حادث مروري - صحيفة صدى الالكترونية

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    مايو

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غضب مواطن خليجي بسبب حادث مروري




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