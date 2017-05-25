أحكام بالسجن بين عامين والمؤبد لـ17 متهما بالبحرين - صحيفة صدى الالكترونية

المنامة(صدى):

عاقبت المحكمة الجنائية الرابعة بالبحرين، اليوم الخميس، 17 متهما بأعمال إرهابية، بالسجن مدد تتراوح بين عامين والمؤبد.

وتضمنت الاتهامات: «تأسيس جماعة إرهابية، والانضمام إلى تلك الجماعة، والشروع فى قتل موظف عام، والتدريب على استعمال الأسلحة والمفرقعات، وحيازة سلاح نارى وذخائر بغير ترخيص تنفيذا لغرض إرهابى، وإخفاء متهمين بجناية، والعلم بوقوع جريمة وعدم إبلاغ السلطات عنها».

وقضت المحكمة بالسجن المؤبد لخمسة متهمين، والسجن عشر سنوات لثلاثة متهمين، والحبس ثلاث سنوات لخمسة متهمين، والحبس سنتين لثلاثة متهمين، وإسقاط الجنسية عن ثمانية متهمين عما أسند إليهم من اتهام، وبمصادرة المضبوطات.