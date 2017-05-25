بالصور.. رئيس البلدية: الذبح مجانًا في المسلخ البلدي بشعبة نصاب - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الضبيبي(صدى):

أتاح سلطان الجارد، رئيس مركز شعبة نصاب، في الحدود الشمالية، خدمة الذبح المجاني لمدة أسبوعين، في المسلخ البلدي، الجديد، الذي تم افتتاحه، صباح اليوم، بعد أن قامت البلدية بتوفير العمالة والمعدات اللازمة للتشغيل ضمن جهودها الذاتية.

وقال المهندس عبدالعزيز الغشم، رئيس البلدية، إن الذبح المجاني سيكون خدمة للأهالي مقدمة، لمدة أسبوعين، مشيرا إلى أنه تم تكليف عبدالله الحمد بالإشراف على المسلخ واستقبال أي ملاحظات أو شكاوى على الجوال:٠٥٩١١٨٤٠٤٩.

وحضر الافتتاح رئيس المجلس البلدي عواد فايز الطوالة، ورئيس البلدية المهندس عبدالعزيز الغشم، حيث يبدأ المسلخ العمل يومياً من الساعة الثامنة صباحاً إلى دخول وقت صلاة العشاء.