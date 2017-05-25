 « هبة سلاوي » : 600 أسرة متعايشة مع الإيدز مهددة بالضياع - صحيفة صدى الالكترونية

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« هبة سلاوي » : 600 أسرة متعايشة مع الإيدز مهددة بالضياع

« هبة سلاوي » : 600 أسرة متعايشة مع الإيدز مهددة بالضياع
نايف السالم(صدى):

بينت هبة سلاوي المديرة التنفيذية للجمعية السعودية الخيرية لمرضى الإيدز بجدة لمرضى الأيدز عن الصعوبات التي تواجه طريقة تزويج وتوظيف المتعايشين مع المرض.

قالت سلاوي،إن الجمعية تسعى إلى تقديم عدة برامج للمتعايشين مع المرض مثل البحث عن شريك الحياة كما أشارت ألى أن عدد الذكور المصابين بالمرض أكثر من الفتيات المصابات وبالتالي قله عدد اللاتي تنطبق علهن الشروط .

وأوضحت سلاوي أن الجمعية تواجه ضائقة مالية بسبب عدم وجود دعم مالي وغذائي، لافتة إلى أن نحو 600 أسرة متعايشة مع الإيدز مهددة بالضياع.

و قالت الإخصائية الاجتماعية باسمة عبد العزيز،أن مريض الأيدز يعاني من جهل المجتمع وعدم تقبله له وهو ما يتسبب في عدم إيجاد فرص عمل لهم والفصل من وظائفهم في حال العلم بكونهم مرضى بالأيدز .


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 16490 ] نشر منذ 11 دقيقة

لاحول ولا قوة الا بالله
الله لايبلانا
هذي ذنوب وفواتير
لمن يتمادى فالمعاصي
لكن أسأل الله أن يشفيهم
ويهدينا وأياهم.أنسب حل.هو
تزوجونهم من بعضهم
النساء المصابات بالأيدز
يتزوجون شباب نفس الشي
وأيجاد فرص عمل لهم
حتى لو بعيدة شوي.لأن صعب على المجتمع أن يتقبل مثل هالحالات🤔

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