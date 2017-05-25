مالك نادي بريطاني شهير يكافئ متشرد ساعد مصابي تفجيرات مانشيستر - صحيفة صدى الالكترونية

لندن(صدى):

دفع مالك نادي «وست هام» لكرة القدم إيجار سكن لمدة ستة أشهر عرفانا بجميل متشرد لم قدم المساعدة للمصابين في حادث تفجيرات مانشيستر.

وسارع المتشرد المدعو «ستيفن جونز» لحظة وقوع التفجير إلى إنقاذ الجرحى، وهرع لمساعدة فتاة صغيرة كانت تستنجد به لسحب المسامير وشظايا الانفجار من وجهها وأجزاء من جسدها، بحسب «ديلي ميل» البريطانية.

أما كريس باركر، الذي كان يتسول في بهو الملعب عندما سمع الانفجار، هرع في الحال إلى مساعدة الناس، ومنهم فتاة صغيرة تائهة عن والديها وقد بترت رجلاها نتيجة الانفجار ليحملها ويسعفها على الفور رغم خطورة الوضع.