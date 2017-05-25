بالصور.. إتلاف 300 كيلو من المواد الغذائية الغير صالحة بأجياد - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

تمكنت بلدية أجياد الفرعية بمكة المكرمة، من إتلاف (300) كيلو من المواد الغذائية المتنوعة واللحوم المعروضة بالمطاعم الغير صالحة للاستخدام، خلال حملتها على الرقابية على الأسواق.

وقال المهندس عبدالله بن خميس الزايدي، رئيس بلدية أجياد الفرعية، إن الحملة شملت محلات بيع التمور وصوالين الحلاقة والمطاعم والكافتيريات ومطاعم الفنادق بالمنطقة المركزية، مشيرا إلى أن الحملة تم تكثيفها استعدادا لشهر رمضان الذي يشهد إقبالا كبيرا من الزوار، لتحقيق أفضل مستوى من الرقابة ولضمان سلامة كل ما يُقدَّم لضيوف بيت الله الحرام.

