سيلفي هيفاء وهبي مع نجم عالمي يٌثير ضجة بسبب نظراته إليها - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

خطفت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي الانظار بجمالها وأناقتها وبساطتها على السجادة الحمراء خلال مشاركتها في فعليات مهرجان ” كان ” السينمائي لهذا العام.

وشاركت وهبي جمهورها على تطبيق ” انستغرام ” بصورة سيلفي التقطتها مع النجم العالمي انطونيو بانديراس الذي بدا مذهولاً بجمالها، وكانت ملامحه واضحة بأنها تتجه نحو هيفاء.

نالت الصورة اعجاب الالاف من متابعيها وتعليقاتهم التي لاحظت نظرات النجم العالمي، مؤكدين انها دائما تخطف الانظار بحضورها وجمالها وذكائها.