أسماء المدارس التي وافقت وزارة التعليم على استحداثها بحائل - صحيفة صدى الالكترونية

علي العنزي(صدى):

أقرت وزارة التعليم الموافقة على استحداث ستة مدارس بمنطقة حائل للعام الدراسي القادم 1438/ 1439هـ.

وافقت الوزارة على استحداث مدرسة ثانوية صفية بنت عبدالمطلب للبنات بالنيصية بواقع كامل التشكيل ومدرسة ابتدائية عبدالله بن عامر للبنين بحائل المدينة غرب حي الشفاء، بواقع ستة فصول، واستحداث مدرسة ثانوية أبو عبيدة بن الجراح للبنين بحي الواحة بواقع كامل التشكيل .

وفي خارج حائل، قررت الوزارة استحداث ثانوية الحسن بن علي للبنين بالروضة جنوب حائل بواقع فصل واحد ملحقة مع متوسطة تحفيظ القرآن الكريم بالروضة متوسطة جابر بن عبدالله للبنين في قرية النعي شرق حائل بواقع فصل واحد، وتكون ملحقة مع ابتدائية القادسية بنين التابعة لمكتب محافظة الشنان ، فيما استحدثت ، واستحداث ابتدائية خولة بنت الصامت للبنات بقرية الدغيبجة التابعة لمكتب محافظة الحائط بواقع فصل فقط .